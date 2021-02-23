В АРБ оценили перспективы использования наличных денег

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Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян оценил перспективы использования наличных денег.
В АРБ оценили перспективы использования наличных денег
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он выразил мнение, что использование таких средств, особенно металлических, продолжит сокращаться.

«Фактически происходит некое вымывание из оборота металлических денег. В том числе в силу того, что это не окупается», — сказал эксперт.

Как полагает Тосунян, монеты с номиналом в рублях будут использоваться ещё довольно долго.

«Каждый должен формировать своё поведение, исходя из ситуации. Если неудобно ими пользоваться, то лучше в баночке хранить, копить просто для интереса, потому что у монет есть и нумизматическая какая-то ценность, и с точки зрения ценности самого металла», — добавил он.

Ранее Тосунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с цифровыми валютами в мире.

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