В Удмуртии оценили динамику роста производительности труда

Рост производительности труда в Удмуртии достиг 115,45% по итогам первого года реализации соответствующего национального проекта.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В 2019 году Удмуртия поддержала нацпроект «Производительность труда», и к концу года в программу вступили 28 предприятий региона.

По итогам 2019-го рост производительности труда по России оценивается в 105,2%.

Ключевая цель нацпроекта — ускорить рост производительности труда до 5% в год к 2024 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики республики.

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