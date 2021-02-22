В Удмуртии оценили динамику роста производительности труда

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Рост производительности труда в Удмуртии достиг 115,45% по итогам первого года реализации соответствующего национального проекта.
В Удмуртии оценили динамику роста производительности труда
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В 2019 году Удмуртия поддержала нацпроект «Производительность труда», и к концу года в программу вступили 28 предприятий региона.

По итогам 2019-го рост производительности труда по России оценивается в 105,2%.

Ключевая цель нацпроекта — ускорить рост производительности труда до 5% в год к 2024 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики республики.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что власти Калининградской области обсудили сотрудничество с бизнесом из Германии.

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