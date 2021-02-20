ЦБ рассказал о доле «плохих» кредитов россиян

В Центробанке заявили о снижении доли просроченных свыше 90 дней кредитов россиян.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян по итогам декабря снизилась на 0,2 процентного пункта и на 1 января составила 4,9%, что стало минимальным уровнем с начала мая прошлого года.

Объёмы «плохой» задолженности в последнем месяце прошлого года также сократились — на 2,7%, до 979,2 млрд рублей.

По данным ЦБ, всего долги россиян перед банками на 1 января составляли 19,85 трлн рублей, за месяц увеличившись на 0,9%.

Ранее в ЦБ заявили о снижении влияния пандемии на российскую экономику.