В ЦБ заявили о снижении влияния пандемии на российскую экономику
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«Риски для реализации базового сценария остаются на повышенных уровнях, однако влияние эпидемической обстановки на экономику постепенно уменьшается», — говорится в материалах.
Вместе с этим регулятор подчёркивает, что всё ещё возможно ухудшение эпидемической обстановки, «которое нельзя полностью исключить до тех пор, пока продолжается рост заболеваемости и появляются новые штаммы, а вакцинация в ряде стран задерживается».
Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина оценила темпы восстановления российской экономики.