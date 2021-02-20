В ЦБ заявили о снижении влияния пандемии на российскую экономику

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Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором заявил о снижении влияния эпидемической обстановки на российскую экономику.
В ЦБ заявили о снижении влияния пандемии на российскую экономику
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Риски для реализации базового сценария остаются на повышенных уровнях, однако влияние эпидемической обстановки на экономику постепенно уменьшается», — говорится в материалах.

Вместе с этим регулятор подчёркивает, что всё ещё возможно ухудшение эпидемической обстановки, «которое нельзя полностью исключить до тех пор, пока продолжается рост заболеваемости и появляются новые штаммы, а вакцинация в ряде стран задерживается».

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина оценила темпы восстановления российской экономики.

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