В ЦБ заявили о снижении влияния пандемии на российскую экономику

Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором заявил о снижении влияния эпидемической обстановки на российскую экономику.

«Риски для реализации базового сценария остаются на повышенных уровнях, однако влияние эпидемической обстановки на экономику постепенно уменьшается», — говорится в материалах.

Вместе с этим регулятор подчёркивает, что всё ещё возможно ухудшение эпидемической обстановки, «которое нельзя полностью исключить до тех пор, пока продолжается рост заболеваемости и появляются новые штаммы, а вакцинация в ряде стран задерживается».

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина оценила темпы восстановления российской экономики.