Эксперт по криптовалютам оценил ситуацию с биткоином

Эксперт по криптовалютам, генеральный директор проекта «Киберномика» Михаил Худокормов оценил ситуацию с биткоином.

«Расти биткоин будет максимум до $60 тыс. в ближайшее время. Но если вы хотите вложиться на краткий срок, то я бы не советовал. Если это долгосрочное вложение — лучше чуть-чуть подождать, пока будет небольшая «пила», криптовалюта будет колебаться вниз-вверх», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, в скором времени будет коррекция и небольшой спад.

Как считает Худокормов, можно заработать и на падающем курсе, если разбираться в рынке и правильно оценивать ситуацию.

Эксперт добавил, что есть и другие криптовалюты, неплохо зарекомендовавшие себя на финансовом рынке.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с НСН прокомментировал рост курса биткоина.