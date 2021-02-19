Мишустин провёл заседание правкомиссии по контролю за инвестициями

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание правительственной комиссии по иностранным инвестициям, на котором одобрен ряд сделок.

«На заседании под руководством председателя правительства Михаила Мишустина были рассмотрены ходатайства иностранных инвесторов о предварительном согласовании сделок в отношении российских компаний, которые занимаются производством и поставкой авиационной техники, разведкой и добычей полезных ископаемых, оказанием услуг в портах и аэропортах», — приводит ТАСС сообщение правительства.

В частности, по итогам заседания одобрена сделка Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC) в отношении российского общества «ИНК-Красноярск», деятельность которого связана с разведкой и добычей нефти на новых нефтеносных территориях.

Ранее Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку.