Эксперт прокомментировал динамику курса доллара

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал динамику курса доллара.

«В последние недели мировые рынки проявляют нестабильность, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, доллар пытается продолжить рост, стартовавший в начале января от нового трёхлетнего минимума, установленного к корзине шести ключевых валют.

«Кроме того, с весны прошлого года евро и многие другие валюты существенно укрепились к доллару на волне повышенного спроса на рисковые активы и на ожиданиях его обесценивания под воздействием монетарных и фискальных программ стимулирования экономики», — напомнил Бабин.

Как отметил эксперт, теперь эти валюты дешевеют к доллару, в том числе из-за спекулятивной фиксации прибыли и по причине выхода инвесторов из рисковых активов в защитные инструменты.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.