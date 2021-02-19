Эксперт прокомментировал динамику курса доллара

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал динамику курса доллара.
Эксперт прокомментировал динамику курса доллара
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«В последние недели мировые рынки проявляют нестабильность, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, доллар пытается продолжить рост, стартовавший в начале января от нового трёхлетнего минимума, установленного к корзине шести ключевых валют.

«Кроме того, с весны прошлого года евро и многие другие валюты существенно укрепились к доллару на волне повышенного спроса на рисковые активы и на ожиданиях его обесценивания под воздействием монетарных и фискальных программ стимулирования экономики», — напомнил Бабин.

Как отметил эксперт, теперь эти валюты дешевеют к доллару, в том числе из-за спекулятивной фиксации прибыли и по причине выхода инвесторов из рисковых активов в защитные инструменты.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

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