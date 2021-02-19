Эксперт рассказал о сигналах, свидетельствующих о возможном закрытии банка

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о сигналах, свидетельствующих о возможном закрытии банка.

«Смена графика работы, сокращение рабочего дня — тоже тревожные сигналы. Ведь любой банк — это коммерческая организация. Если она сокращает возможности для клиентов посетить свои отделения по удобному графику, это делается не от лёгкой жизни», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, сокращение числа банкоматов и персонала тоже может говорить о том, что организация, вероятно, вскоре закроется.

Как отметил Деев, если вклады физлиц застрахованы, то средства будут выдаваться с помощью Агентства страхования вкладов.

«Чтобы понять, есть ли какие-то проблемы, стоит уточнить рейтинг банка. Это можно сделать на сайте ЦБ. Низкий рейтинг означает, что организация рискует остаться без лицензии», — добавил он.

Ранее специалист по производным финансовым инструментам, экономист Вячеслав Зайченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» спрогнозировал, что банкам потребуется не менее десяти лет, чтобы полностью заменить пластиковые карты на цифровые.