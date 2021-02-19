Аналитик оценил ситуацию в банковском секторе России

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер прокомментировал ситуацию в банковском секторе России.

«Безусловно, негативные события в экономике не могут пройти бесследно. Однако в целом состояние банковской системы сейчас устойчивое», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметил Дахтлер, переток вкладов идёт, в том числе на фондовый рынок, но это закономерное явление на фоне низких ставок.

«К тому же происходит он довольно плавно. Этот тренд нельзя назвать серьёзной угрозой для банковской системы», — сказал эксперт.

По его словам, банки стараются наращивать комиссионные доходы, в том числе за счёт расширения своих продуктовых линеек востребованными инвестиционными продуктами.

«Если с рынка и будут уходить какие-то отдельные игроки, то это будут некрупные банки, которые не окажут на сектор никакого влияния», — заключил он.

Более 30 банков в России находятся в «зоне повышенного риска» и могут потерять лицензию из-за оттока средств из вкладов и осложнений, связанных с пандемией, сообщало РИА Новости со ссылкой на индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА».

Ранее специалист по производным финансовым инструментам, экономист Вячеслав Зайченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» спрогнозировал, что банкам потребуется не менее десяти лет, чтобы полностью заменить пластиковые карты на цифровые.