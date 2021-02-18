Эксперты не исключили дефолт более 30 банков в России в 2021 году

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Более 30 банков в России находятся в «зоне повышенного риска» и могут потерять лицензию из-за оттока средств из вкладов и осложнений, связанных с пандемией, пишет РИА Новости со ссылкой на индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА».
Эксперты не исключили дефолт более 30 банков в России в 2021 году
  • globallookpress.com

Как отмечается в материале, исследование отражает мнение агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайшего года.

«Значение индекса на уровне 91% на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (9% расчётной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска», — говорится в исследовании.

По мнению аналитиков, в 2021 году продолжатся процессы консолидации банковского сектора, в том числе в результате ухода неэффективных банков и поглощения кредитных организаций крупными игроками.

«Индекс здоровья банковского сектора с высокой вероятностью продолжит укрепление, но не покажет высоких темпов роста до полноценного восстановления экономической активности и адаптации банков к изменившимся рыночным реалиям», — полагают эксперты.

В ноябре 2020 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что доля убыточных банков в России в целом не создаёт системных рисков, банковская система устойчива.

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