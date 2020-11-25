Набиуллина заявила об устойчивости банковского сектора России

Короткая ссылка
Доля убыточных банков в России в целом не создаёт системных рисков, банковская система устойчива, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
Набиуллина заявила об устойчивости банковского сектора России
  • РИА Новости

По её словам, число убыточных банков увеличилось с 80 до 95.

«Доля в активах этих убыточных банков около 2%. Это не создаёт системных рисков для банковской системы в целом», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Она отметила, что убытки части кредитных учреждений связаны с пандемией и ЦБ ожидает, что им удастся восстановить прибыльность. 

Ранее эксперты спрогнозировали, что до 35 банков в стране могут лишиться лицензий в течение 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить