Набиуллина заявила об устойчивости банковского сектора России

Доля убыточных банков в России в целом не создаёт системных рисков, банковская система устойчива, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

По её словам, число убыточных банков увеличилось с 80 до 95.

«Доля в активах этих убыточных банков около 2%. Это не создаёт системных рисков для банковской системы в целом», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Она отметила, что убытки части кредитных учреждений связаны с пандемией и ЦБ ожидает, что им удастся восстановить прибыльность.

Ранее эксперты спрогнозировали, что до 35 банков в стране могут лишиться лицензий в течение 2021 года.