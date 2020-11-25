Набиуллина заявила об устойчивости банковского сектора России
- РИА Новости
По её словам, число убыточных банков увеличилось с 80 до 95.
«Доля в активах этих убыточных банков около 2%. Это не создаёт системных рисков для банковской системы в целом», — цитирует Набиуллину ТАСС.
Она отметила, что убытки части кредитных учреждений связаны с пандемией и ЦБ ожидает, что им удастся восстановить прибыльность.
Ранее эксперты спрогнозировали, что до 35 банков в стране могут лишиться лицензий в течение 2021 года.