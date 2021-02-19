Эксперты: расходы россиян в новогодние каникулы выросли на 12%
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».
По данным экспертов, расходы равномерно увеличились во всех доходных группах и федеральных округах, за исключением УрФО и Санкт-Петербурга, где январские траты выросли на 23,5% и 19,6% соответственно.
Если говорить о населённых пунктах, то драйверами роста признаны города с населением 100—500 тыс. человек (19,1%), а в городах-миллионниках рост расходов оценивается в 7,2%.
Ранее сообщалось, что цены на продукты и товары повседневного спроса в России за год выросли на 14%, если сравнивать показатели октября 2019-го и 2020-го.