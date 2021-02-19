В ЦБ не исключили повышения ключевой ставки в 2021 году

Центробанк допускает повышение ключевой ставки в 2021 году. Об этом сообщила глава банка Эльвира Набиуллина.

«Всё зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе, не исключаем, но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить», — приводит РИА Новости её ответ на вопрос о возможности повышения ключевой ставки в текущем году, если экономика восстановится.

По словам Набиуллиной, у ЦБ есть четыре сценария развития денежно-кредитной политики.

«Есть сценарий дезинфляционный, когда инфляция будет снижаться. И в этом случае возможно снижение ставки. Но, на наш взгляд, базовый сценарий не предполагает таких дезинфляционных рисков», — добавила она.

Ранее Банк России ожидаемо сохранил ставку на уровне 4,25%.