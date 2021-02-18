Экономист дал советы по инвестициям в 2021 году
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В беседе с ФАН он выразил мнение, что лучше всего себя проявляют инвестиции в коммерческую недвижимость.
«Доходность по ней примерно в два раза превышает доходность инвестиций в жилые помещения и депозиты в рублях», — сказал эксперт.
По его словам, пока ещё есть возможность подобрать интересные еврооблигации, по которым доходность в валюте выше доходности по вкладам.
Вкладывать средства в криптовалюту Родионов не советует, поскольку в данном сегменте инвестиций есть риски.
Как добавил эксперт, не стоит переоценивать свои силы. Также важно иметь резерв на случай непредвиденной ситуации, заключил он.
Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с НСН рассказал об альтернативных источниках пассивного дохода.