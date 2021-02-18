Экономист дал советы по инвестициям в 2021 году

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Доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов дал советы по инвестициям в 2021 году.
Экономист дал советы по инвестициям в 2021 году
  • Pixabay

В беседе с ФАН он выразил мнение, что лучше всего себя проявляют инвестиции в коммерческую недвижимость.

«Доходность по ней примерно в два раза превышает доходность инвестиций в жилые помещения и депозиты в рублях», — сказал эксперт.

По его словам, пока ещё есть возможность подобрать интересные еврооблигации, по которым доходность в валюте выше доходности по вкладам.

Вкладывать средства в криптовалюту Родионов не советует, поскольку в данном сегменте инвестиций есть риски.

Как добавил эксперт, не стоит переоценивать свои силы. Также важно иметь резерв на случай непредвиденной ситуации, заключил он.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с НСН рассказал об альтернативных источниках пассивного дохода.

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