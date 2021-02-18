Аннулирована лицензия у «Банк ПСА Финанс РУС»

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк ПСА Финанс РУС». По величине активов кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе Российской Федерации.

Как уточняется на сайте регулятора, основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о её добровольной ликвидации.

11 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «ФинТех». По величине активов кредитная организация занимала 241-е место в банковской системе Российской Федерации.

Ранее РИА Новости со ссылкой на индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщило, что более 30 банков в России находятся в «зоне повышенного риска» и могут потерять лицензию из-за оттока средств из вкладов и осложнений, связанных с пандемией.

Как отмечается в материале, исследование отражает мнение агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайшего года.