В Нижегородской области рассказали о торговом сотрудничестве с Бангладеш

По итогам 2020 года ведущим торговым партнёром Нижегородской области стала Бангладеш.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на правительство региона.

«За прошедший год нижегородский экспорт в Бангладеш вырос в три раза. Более того, экспорт товаров в Бангладеш составил почти 20% от общего объёма нижегородского экспорта», — заявила директор департамента внешних связей областного правительства Ольга Гусева.

В Бангладеш поставляются механическое оборудование, электрические устройства и аппаратура связи, а также различные изделия из чёрных металлов для строительства первой в республике АЭС.

Основу импорта из страны-партнёра составляют вата, войлок и растительные текстильные волокна.

Объём двустороннего товарооборота за 2020 год составил $925 млн.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.