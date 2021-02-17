В Нижегородской области рассказали о торговом сотрудничестве с Бангладеш
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на правительство региона.
«За прошедший год нижегородский экспорт в Бангладеш вырос в три раза. Более того, экспорт товаров в Бангладеш составил почти 20% от общего объёма нижегородского экспорта», — заявила директор департамента внешних связей областного правительства Ольга Гусева.
В Бангладеш поставляются механическое оборудование, электрические устройства и аппаратура связи, а также различные изделия из чёрных металлов для строительства первой в республике АЭС.
Основу импорта из страны-партнёра составляют вата, войлок и растительные текстильные волокна.
Объём двустороннего товарооборота за 2020 год составил $925 млн.
Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.