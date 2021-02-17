Экономист оценил рост несырьевого экспорта в России

Экономист Василий Колташов прокомментировал рост несырьевого неэнергетического экспорта в России.

В беседе с ФАН он заявил, что это прогрессивное изменение с точки зрения структуры экспорта и развития экономики.

«Значение сырьевого экспорта для экономики постепенно снижается и будет снижаться. Процесс не будет стремительным, но будет постепенным. Эта тенденция направлена на то, что мы будем вывозить больше продукции обрабатывающей промышленности и меньше продукции сырьевой», — сказал эксперт.

Вместе с тем, отметил Колташов, колебания цен на нефть, металлы и уголь оказывают сильное влияние на российскую экономику.

Ранее доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук в беседе с газетой «Известия» прокомментировал рост несырьевого неэнергетического экспорта в России.