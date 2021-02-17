Экономист оценил рост несырьевого экспорта в России

Короткая ссылка
Экономист Василий Колташов прокомментировал рост несырьевого неэнергетического экспорта в России.
Экономист оценил рост несырьевого экспорта в России
  • Pixabay

В беседе с ФАН он заявил, что это прогрессивное изменение с точки зрения структуры экспорта и развития экономики.

«Значение сырьевого экспорта для экономики постепенно снижается и будет снижаться. Процесс не будет стремительным, но будет постепенным. Эта тенденция направлена на то, что мы будем вывозить больше продукции обрабатывающей промышленности и меньше продукции сырьевой», — сказал эксперт.

Вместе с тем, отметил Колташов, колебания цен на нефть, металлы и уголь оказывают сильное влияние на российскую экономику.

Ранее доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук в беседе с газетой «Известия» прокомментировал рост несырьевого неэнергетического экспорта в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить