Эксперт оценил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил ситуацию вокруг «Северного потока — 2».
Эксперт оценил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
  • Reuters

В беседе с Nation News он высказал мнение, что Германия по-прежнему заинтересована в энергетической безопасности, обеспеченной с помощью «Северного потока — 2».

«Россия может давать большую скидку, чем американские СПГ. Поэтому американцы используют политические инструменты», — отметил эксперт.

По его мнению, риторика о «безопасности» Украины призвана исполнить роль одного из таких инструментов.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на американские санкции.

В декабре руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

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