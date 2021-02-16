Эксперт рассказал об ошибках неопытных инвесторов

Управляющий партнёр компании GLS Invest Эдуард Бугров рассказал об ошибках неопытных инвесторов.

«Для обычного россиянина самый привычный способ сбережения денег — это банковский депозит и покупка валюты. В спокойные времена процент по банковскому вкладу вполне может покрывать уровень инфляции», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Многие из пришедших на биржи россиян, к примеру, достаточно активно вкладывают в иностранные валюты, надеясь зафиксировать прибыль благодаря разнице курсов, но такие стратегии могут привести к убыткам.

«Можно, конечно, но вы уверены, что заработаете на этом? У валютных депозитов очень низкая доходность, притом что уровень долларовой инфляции равен примерно 1,7—2%», — сказал Бугров.

В качестве примера он привёл ситуацию в ноябре, когда курс доллара превысил 80 рублей и многие купили его на пике в надежде, что стоимость американской валюты поднимется до 100.

«А в итоге нефть начала расти, и стоимость доллара вернулась к отметке 71—72 рубля. Теперь вычтите из этого комиссию за покупку-продажу и получите реальную картину бизнес-плана», — добавил эксперт.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с НСН рассказал об альтернативных источниках пассивного дохода.