Аналитик оценил перспективы роста биткоина

Аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий оценил перспективы роста биткоина.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что биткоин может ускорить рост в ближайшем будущем и достичь отметки $100 тыс.

«Росту этой криптовалюты способствует несколько факторов. Во-первых, биткоин — это дефляционный инструмент с ограниченной эмиссией, что позитивно при росте общей денежной массы в мире», — отметил эксперт.

По его словам, предложение биткоина ограничивается, поскольку майнинг на каждом новом этапе усложняется, а спрос со стороны физлиц и крупных корпораций растёт.

Как добавил Донецкий, другие криптовалюты тоже имеют закономерность «подтягиваться» за биткоином, но делают это слегка с опозданием.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила отметку в $50 тыс.

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.