Аналитик оценил перспективы роста биткоина
- © INA FASSBENDER / AFP
В беседе с газетой «Известия» он заявил, что биткоин может ускорить рост в ближайшем будущем и достичь отметки $100 тыс.
«Росту этой криптовалюты способствует несколько факторов. Во-первых, биткоин — это дефляционный инструмент с ограниченной эмиссией, что позитивно при росте общей денежной массы в мире», — отметил эксперт.
По его словам, предложение биткоина ограничивается, поскольку майнинг на каждом новом этапе усложняется, а спрос со стороны физлиц и крупных корпораций растёт.
Как добавил Донецкий, другие криптовалюты тоже имеют закономерность «подтягиваться» за биткоином, но делают это слегка с опозданием.
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила отметку в $50 тыс.
Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.