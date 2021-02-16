Стоимость биткоина превысила $50 тысяч
Стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила отметку в $50 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk.
- © Dado Ruvic/Illustration
- Reuters
В 15:30 мск cтоимость единицы биткоина достигла $50 159.
Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.
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