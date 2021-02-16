Всероссийская конференция о безопасности предпринимательской деятельности пройдёт в Тамбове
- Pixabay
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
Тамбовский государственный технический университет примет на своих площадках представителей органов власти, бизнес-объединений, общественных организаций.
Участники обменяются опытом и ознакомятся с особенностями ведения бизнеса в регионе, а также обсудят технологии антикризисного управления в условиях глобальных вызовов в экономике, пути развития частной охранной деятельности и другие вопросы.
Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Ранее «Янтарный край» сообщал, что власти Калининградской области обсудили сотрудничество с бизнесом из Германии.