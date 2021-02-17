В РАКИБ рассказали об отношении россиян к биткоину

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников рассказал в беседе с RT, как рост биткоина повлиял на интерес россиян к криптовалюте.

Бражников отметил, что в связи с активным ростом биткоина интерес к этой теме тоже возрос.

«Биткоин вырос в разы, и получилось так, что те, кто вложился, кто остался верен, все очень хорошо заработали. Появились крупные инвесторы, которые мечтают сейчас вложить деньги, видят мировые новости о том, что Илон Маск инвестировал $1,5 млрд в биткоин. Проблема в том, что сейчас биткоин стоит дорого, покупать не все хотят. Раньше его покупали за $1,5 тыс., за $16 тыс., сейчас он стоит от $40 тыс. до $50 тыс.», — отметил он.

По его словам, люди начинают задумываться о том, «почему бы не начать майнить».

Специалист также добавил, что пандемия в том числе повлияла на интерес к криптовалюте. По его мнению, многие видят, что мы уже не вернёмся к тому образу жизни, когда все работают в офисе.

«Сейчас цифра в период пандемии дала людям толчок... Инвестиционная составляющая повысилась в разы, люди готовы вложить деньги, другая проблема в том, что также появилось большое количество мошенников, которые хотят ваши деньги забрать и не дать вам заработать... Они говорят: «Приходите к нам, мы вас научим, вы заработаете сотни процентов за один месяц». Люди берут кредиты, несут (деньги. — RT)», — пояснил эксперт.

В свою очередь, аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский пояснил, что интерес разжигается и тушится искусственно вполне определёнными силами, которые этот рынок раскачивают.

«Если вникать в структуру самого рынка биткоина, он работает по принципу pump & dump, то накачка — обрушение. Когда цена растёт, естественно, об этом начинают узнавать люди. Шум подняли на всю планету, значит, сейчас будет фаза обрушения. Сейчас все люди, которые заинтересовались этой темой, ищут способы, открывают счета на криптобиржах... Когда некая тема очень сильно дорожает, находится на пике популярности, приходит толпа, покупает. Те, кто эту популярность создал, — в этот момент продают», — отметил аналитик.

Он добавил, что после этого цена падает, а те, кто принёс, теряют свои деньги.

«Но это не значит, что после этого падения не будет роста. Он взлетал и падал много раз. Сейчас он меньше чем за год с $3 тыс. взлетел до $40 тыс. Инструменты с такой волатильностью вообще никогда не могут претендовать на то, чтобы быть частью хоть сколько-нибудь консервативного инвестиционного портфеля», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила отметку в $50 тыс.