Эксперт рассказал о рисках хранения средств в криптовалюте

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал о рисках хранения средств в криптовалюте.

«На мой взгляд, каждый человек сам должен решить для себя, в какой актив ему вкладываться: доллар, ценные бумаги, рубль, евро или золото. Биткоин — такой же рискованный актив, как и все остальные, в том числе ценные бумаги, золото и иные», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт советует вкладываться в криптовалюту тем, кто готов разбираться в этой системе. В противном случае можно потерять все средства, считает он.

Как отметил Юденков, перед первым вкладом в цифровую валюту нужно изучить её структуру и понять, как этот актив работает с помощью транзакций и других финансовых механизмов.

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