В ЦБ рассказали о вложениях россиян в иностранные ценные бумаги в 2020 году

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Банк России опубликовал обзор, в котором рассказал о вложениях россиян в иностранные ценные бумаги в 2020 году.
В ЦБ рассказали о вложениях россиян в иностранные ценные бумаги в 2020 году
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

Как отметил регулятор, в прошлом году приток средств граждан России в иностранные ценные бумаги составил 638 млрд рублей.

Уточняется, что россияне вложили в акции 415 млрд рублей, а в облигации — 223 млрд рублей.

Центробанк при этом подчёркивает, что, несмотря на рост вложений в иностранные ценные бумаги, вложения в ценные бумаги российских эмитентов по прежнему составляют основную долю вложений населения — 85% на 1 января 2021 года.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги.

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