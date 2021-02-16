В ЦБ рассказали о вложениях россиян в иностранные ценные бумаги в 2020 году
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Как отметил регулятор, в прошлом году приток средств граждан России в иностранные ценные бумаги составил 638 млрд рублей.
Уточняется, что россияне вложили в акции 415 млрд рублей, а в облигации — 223 млрд рублей.
Центробанк при этом подчёркивает, что, несмотря на рост вложений в иностранные ценные бумаги, вложения в ценные бумаги российских эмитентов по прежнему составляют основную долю вложений населения — 85% на 1 января 2021 года.
Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги.