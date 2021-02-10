Эксперт прокомментировал идею разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

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Финансист, управляющий инвестиционным фондом Custodian Андрей Плотников прокомментировал идею разрешить инвестировать средства материнского капитала во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.
Эксперт прокомментировал идею разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
  • РИА Новости

«Нужно, чтобы люди не держали деньги под матрасом, дома в подушках, а инвестировали их и получали проценты. И экономике от этого тоже будет хорошо на самом деле», — цитирует эксперта ОТР.

При этом эксперт отметил, что в настоящее время существует много мошеннических схем, связанных с обналичивание маткапитала, и эта идея, при должной реализации, поможет пресечь их.

«Если Центральный банк, Минфин и государство всё-таки примут этот закон и разрешат вкладывать маткапитал в ценные бумаги, то количество мошеннических схем на самом деле сократится, потому что здесь достаточно просто будет выбрать инвестиционную компанию либо банк с лицензией ЦБ России», — добавил он.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги.

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