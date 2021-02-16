В Австрии надеются на быстрое завершение «Северного потока — 2»

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Глава австрийской OMV, одного из финансовых партнёров «Газпрома» по «Северному потоку — 2», Райнер Зеле выразил надежду на быстрое завершение проекта.
В Австрии надеются на быстрое завершение «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Мы как инвесторы, конечно, очень заинтересованы и пытались, в общем-то, повлиять на то, чтобы как можно быстрее это произошло. Достаточно большая задержка имеет место. Разумеется, задержка оказывает негативное влияние в том числе на инвестиционную эффективность. И разумеется, для Европы это важный проект», — цитирует РИА Новости Зеле.

По его словам, проект полностью обоснован и необходим.

Он отметил, что политические проблемы необходимо решать по дипломатическим каналам.

«Нужно смотреть, чтобы на компании, на бизнес не оказывалось дополнительное давление», — добавил Зеле.

Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «Северный поток — 2» является «европейским проектом», отвечающим интересам многих стран ЕС.

Также сообщалось, что министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер считает неправильным постоянно ставить новые вопросы по поводу «Северного потока — 2».

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