Эксперт оценила перспективы курса рубля

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова оценила перспективы курса рубля.

«Третью неделю февраля рубль начал, продолжая укрепляться в парах с иностранными валютами. Доллар подошёл к 73,35 рубля и до конца месяца может пробить 73 рубля. Там, вероятно, «американец» чуть остановится, но позже вернётся в область 74—75 рублей», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, при цене нефти в пределах $60—65 за баррель такой диапазон вполне нормален.

«Евро стоит 89 рублей и сохранит до начала весны за собой торговый диапазон 89—91 рубль как наиболее комфортный и оптимальный», — считает Бодрова.

Как отметила эксперт, те, кто ждал удобного курса для покупки иностранной валюты для сбережений, вряд ли увидят более привлекательные значения.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы курса доллара США.