Эксперт оценила перспективы курса рубля
- РИА Новости
«Третью неделю февраля рубль начал, продолжая укрепляться в парах с иностранными валютами. Доллар подошёл к 73,35 рубля и до конца месяца может пробить 73 рубля. Там, вероятно, «американец» чуть остановится, но позже вернётся в область 74—75 рублей», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
По её словам, при цене нефти в пределах $60—65 за баррель такой диапазон вполне нормален.
«Евро стоит 89 рублей и сохранит до начала весны за собой торговый диапазон 89—91 рубль как наиболее комфортный и оптимальный», — считает Бодрова.
Как отметила эксперт, те, кто ждал удобного курса для покупки иностранной валюты для сбережений, вряд ли увидят более привлекательные значения.
Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы курса доллара США.