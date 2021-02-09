Эксперт оценила перспективы курса доллара США

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова оценила перспективы курса доллара США.

«Пока что доллар остаётся безопасной тихой гаванью для инвесторов. Но эта тема будет становиться всё более актуальной по мере того, как пандемия и её последствия будут уходить и будут привлекаться валюты развивающихся стран, в том числе Китая и России», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, некоторые страны расплачиваются за экспорт и импорт со своими постоянными партнёрами в национальных валютах.

«Кроме того, в Европейском центральном банке говорили, что нужно постепенно снижать долю доллара в торговле и повышать долю евро. Более того, в еврозоне это хотят совместить с программой постепенного перехода на зелёные технологии», — отметила Мильчакова.

Как считает эксперт, в данном контексте место США может занять Китай, который в мире уже не воспринимают как одно из развивающихся государств.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.