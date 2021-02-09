Эксперт оценила перспективы курса доллара США

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Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова оценила перспективы курса доллара США.
Эксперт оценила перспективы курса доллара США
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Пока что доллар остаётся безопасной тихой гаванью для инвесторов. Но эта тема будет становиться всё более актуальной по мере того, как пандемия и её последствия будут уходить и будут привлекаться валюты развивающихся стран, в том числе Китая и России», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, некоторые страны расплачиваются за экспорт и импорт со своими постоянными партнёрами в национальных валютах.

«Кроме того, в Европейском центральном банке говорили, что нужно постепенно снижать долю доллара в торговле и повышать долю евро. Более того, в еврозоне это хотят совместить с программой постепенного перехода на зелёные технологии», — отметила Мильчакова.

Как считает эксперт, в данном контексте место США может занять Китай, который в мире уже не воспринимают как одно из развивающихся государств.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

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