Эксперт оценила перспективы курса доллара США
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
«Пока что доллар остаётся безопасной тихой гаванью для инвесторов. Но эта тема будет становиться всё более актуальной по мере того, как пандемия и её последствия будут уходить и будут привлекаться валюты развивающихся стран, в том числе Китая и России», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По её словам, некоторые страны расплачиваются за экспорт и импорт со своими постоянными партнёрами в национальных валютах.
«Кроме того, в Европейском центральном банке говорили, что нужно постепенно снижать долю доллара в торговле и повышать долю евро. Более того, в еврозоне это хотят совместить с программой постепенного перехода на зелёные технологии», — отметила Мильчакова.
Как считает эксперт, в данном контексте место США может занять Китай, который в мире уже не воспринимают как одно из развивающихся государств.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.