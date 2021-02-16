Финансист назвал необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе

Управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко назвал необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе.

По его словам, если предположить, что для семьи из четырех человек это 100 тысяч рублей, то для получения её в виде процентов им в течение последних 10 лет пришлось бы держать на вкладе свыше 12 млн рублей.

«Однако, ежемесячно снимая проценты в течении 10 лет мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, ведь 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах — это совершенно разные суммы», — приводит агентство «Прайм» слова Ревенко.

Он отметил, что в 2021 году средняя доходность по депозитам составила 4,5% годовых.

В настоящее время, по словам финансиста, доход в 100 тысяч рублей в месяц с депозита, можно получить, только имея на вкладе более 26 млн рублей.

В Москве эта сумма может вырасти до 150-200 тысяч рублей ежемесячно, при этом понадобится вклад в 45-50 млн рублей по подсчётам Ревенко.

Ранее финансист, управляющий инвестиционным фондом Custodian Андрей Плотников прокомментировал идею разрешить инвестировать средства материнского капитала во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.