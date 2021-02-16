Финансист назвал необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе
По его словам, если предположить, что для семьи из четырех человек это 100 тысяч рублей, то для получения её в виде процентов им в течение последних 10 лет пришлось бы держать на вкладе свыше 12 млн рублей.
«Однако, ежемесячно снимая проценты в течении 10 лет мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, ведь 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах — это совершенно разные суммы», — приводит агентство «Прайм» слова Ревенко.
Он отметил, что в 2021 году средняя доходность по депозитам составила 4,5% годовых.
В настоящее время, по словам финансиста, доход в 100 тысяч рублей в месяц с депозита, можно получить, только имея на вкладе более 26 млн рублей.
В Москве эта сумма может вырасти до 150-200 тысяч рублей ежемесячно, при этом понадобится вклад в 45-50 млн рублей по подсчётам Ревенко.
Ранее финансист, управляющий инвестиционным фондом Custodian Андрей Плотников прокомментировал идею разрешить инвестировать средства материнского капитала во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.