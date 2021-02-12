Глава ЦБ заявила, что потенциал смягчения монетарной политики исчерпан

Потенциал смягчения денежно-кредитной политики в России исчерпан, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, мягкая монетарная политика вместе с пакетом антикризисных мер способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса.

«По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Глава ЦБ отметила, что в среднем в течение 2021 года политика останется мягкой, однако её дальнейшее смягчение может привести к дополнительному росту проинфляционных рисков.

12 февраля Банк России в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.