Эксперт прокомментировал решение ЦБ по ключевой ставке

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Финансист, инвестбанкир, президент ИГ «Московские партнёры», профессор ВШЭ Евгений Коган прокомментировал сообщение о том, что Банк России сохранил ставку на уровне 4,25%.
Эксперт прокомментировал решение ЦБ по ключевой ставке
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Это было абсолютно ожидаемо — 99% всех аналитиков сходились во мнении, что ставка не будет ни повышена, ни понижена», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в настоящее время ЦБ проводит достаточно либеральную политику и держит ставку ниже нейтральной.

Со своей стороны, проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что банковская ставка на прежнем уровне означает, что компании реального сектора экономики получают передышку.

«Решение главного регулятора означает, что вслед за повышением ключевой ставки не будут расти заёмные средства банков. В финансовом секторе всё взаимосвязано, если бы ЦБ начал поднимать ставку — вверх поползла бы стоимость кредитных программ», — сказал он.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта.

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