Набиуллина оценила спекуляции трейдеров с Reddit

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России будет изучать ситуацию, связанную со спекуляциями на рынке США инвесторов с форума Reddit, для анализа возможных изменений в регулировании фондового рынка.
Набиуллина оценила спекуляции трейдеров с Reddit
  • РИА Новости

«Мы, конечно, увидели, какую силу могут продемонстрировать розничные инвесторы, которые объединяются общей идеей и могут быстро самоорганизовываться с помощью социальных сетей. Мы будем эту ситуацию изучать, мы ее изучаем для того, чтобы посмотреть, нужны ли какие-то изменения в нашем регулировании», — приводит ТАСС её слова.

В январе в США некоторые акции небольших компаний затронула волна взрывного роста.

В частности, стоимость бумаг американской сети по продаже видеоигр GameStop, за месяц поднялась более чем на 2 000%, благодаря частным трейдерам, организовавшимся на форуме Reddit.

В результате играющие на понижение хедж-фонды понесли миллиардные убытки.

Ранее Набиуллина прокомментировала рост стоимости биткоина.

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