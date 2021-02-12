Набиуллина оценила спекуляции трейдеров с Reddit

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России будет изучать ситуацию, связанную со спекуляциями на рынке США инвесторов с форума Reddit, для анализа возможных изменений в регулировании фондового рынка.

«Мы, конечно, увидели, какую силу могут продемонстрировать розничные инвесторы, которые объединяются общей идеей и могут быстро самоорганизовываться с помощью социальных сетей. Мы будем эту ситуацию изучать, мы ее изучаем для того, чтобы посмотреть, нужны ли какие-то изменения в нашем регулировании», — приводит ТАСС её слова.

В январе в США некоторые акции небольших компаний затронула волна взрывного роста.

В частности, стоимость бумаг американской сети по продаже видеоигр GameStop, за месяц поднялась более чем на 2 000%, благодаря частным трейдерам, организовавшимся на форуме Reddit.

В результате играющие на понижение хедж-фонды понесли миллиардные убытки.

Ранее Набиуллина прокомментировала рост стоимости биткоина.