Миллер обсудил с послом Белоруссии сотрудничество в газовой сфере

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с полномочным послом Белоруссии в России Владимиром Семашко сотрудничество в газовой сфере на среднесрочную перспективу, передаёт РИА Новости со ссылкой на компанию.

Как сообщается, на встрече в Санкт-Петербурге было отмечено, что «Газпром» надёжно обеспечивает белорусских потребителей газом в необходимых объёмах в период пикового зимнего спроса.

В декабре сообщалось, что Москва и Минск определили порядок формирования цен на газ для белорусской стороны в 2021 году.

До конца года между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики.