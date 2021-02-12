Миллер обсудил с послом Белоруссии сотрудничество в газовой сфере

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с полномочным послом Белоруссии в России Владимиром Семашко сотрудничество в газовой сфере на среднесрочную перспективу, передаёт РИА Новости со ссылкой на компанию.
Миллер обсудил с послом Белоруссии сотрудничество в газовой сфере
  • РИА Новости

Как сообщается, на встрече в Санкт-Петербурге было отмечено, что «Газпром» надёжно обеспечивает белорусских потребителей газом в необходимых объёмах в период пикового зимнего спроса.

В декабре сообщалось, что Москва и Минск определили порядок формирования цен на газ для белорусской стороны в 2021 году.

До конца года между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики.

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