Экономист дал прогноз курса доллара

Короткая ссылка
Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин дал прогноз относительно курса доллара.
Экономист дал прогноз курса доллара
  • © Alexander NEMENOV / AFP

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что в ближайшие один — два месяца показатель, скорее всего, останется в диапазоне 73—77 рублей.

Как считает экономист, если не предвидится новых антироссийских санкций, есть шансы закрепиться в таком диапазоне и на более длительный срок.

«Учитывая бескоррекционный рост нефти с октября, сохраняется вероятность увидеть краткосрочное снижение цен на сырьё», — прогнозирует Маришин.

По его словам, следствием может стать ослабление рубля.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы курса доллара США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить