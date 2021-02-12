Российская нефтегазовая техническая конференция SPE пройдёт 12—14 октября

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Российская нефтегазовая техническая конференция SPE пройдёт в технопарке «Сколково» 12—14 октября.
Российская нефтегазовая техническая конференция SPE пройдёт 12—14 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает oilcapital.ru.

«Я считаю, что очень важно продолжать обсуждать в обществе профессионалов из других стран наши передовые практики, новейшие технологии и подходы. Ведь именно наши международные коллеги могут предложить свежий взгляд на нашу ежедневную работу», — заявил Дмитрий Чаплыгин из Salym Petroleum Development.

На конференции ожидается более 800 специалистов из 200 международных нефтегазовых компаний.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию с ценами на нефть.

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