Российская нефтегазовая техническая конференция SPE пройдёт 12—14 октября
- РИА Новости
Об этом сообщает oilcapital.ru.
«Я считаю, что очень важно продолжать обсуждать в обществе профессионалов из других стран наши передовые практики, новейшие технологии и подходы. Ведь именно наши международные коллеги могут предложить свежий взгляд на нашу ежедневную работу», — заявил Дмитрий Чаплыгин из Salym Petroleum Development.
На конференции ожидается более 800 специалистов из 200 международных нефтегазовых компаний.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию с ценами на нефть.