Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть

Экономист Денис Ракша оценил ситуацию с ценами на нефть.

«Высокий спрос со стороны Китая, соблюдение странами ОПЕК+ своих квот на добычу нефти. Кроме того, сыграло свою роль принятие в США нового пакета мер поддержки экономики на $2 трлн. Это самая главная причина, потому что она ведёт к ослаблению доллара, а доллар идёт в противофазе к цене на нефть», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если доллар дешевеет, то нефть автоматически дорожает, вне зависимости от остальных факторов.

Как считает Ракша, можно ожидать, что цена на нефть закрепится выше $60 за баррель.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.