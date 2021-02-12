Эксперт оценил перспективы курса рубля

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил перспективы курса рубля.

«Пятница, как и предыдущие дни этой недели, окажется малоинформативной. Большинство глобальных инвесторов возьмут паузу вплоть до следующей среды, когда в США будут представлены свежие оценки розничных продаж и промпроизводства наряду с динамикой цен производителей», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его прогнозу, рубль продолжит инерционное укрепление, которое может сдержать только характерная для пятницы фиксация прибыли.

Как считает эксперт, такие настроения могут сохраниться и после выходных.

«Цены на нефть продолжат выступать ключевым драйвером укрепления национальной валюты», — отметил Коган.

Он также выразил мнение, что предпосылки для укрепления рубля при прочих равных создаст и характерная для первой половины года сезонность платёжного баланса.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы курса доллара США.