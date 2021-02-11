В Госдуме прокомментировали планы «Газпрома» по запуску «Северного потока — 2»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал планы «Газпрома» ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию в 2021 году.

«Мне кажется, это совершенно реальная задача, я думаю, что так и будет. То, что заявляет «Газпром» вместе с другими акционерами о сроках достройки газопровода, я думаю, более чем реально», — считает депутат.

Он также напомнил, что значительная часть газопровода уже готова.

«Ничего не мешает (достроить «Северный поток — 2» к сроку. — RT). Осталось достроить буквально немного, фактически только участок в территориальных водах Дании. Береговая инфраструктура почти готова», — добавил Ананских.

Как ранее сообщил в презентации замглавы департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимир Вавилов, компания готова ввести газопровод «Северный поток — 2» в эксплуатацию в текущем году.

Строительство двух ниток газопровода в экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля текущего года.