В Госдуме прокомментировали планы «Газпрома» по запуску «Северного потока — 2»

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Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал планы «Газпрома» ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию в 2021 году.
В Госдуме прокомментировали планы «Газпрома» по запуску «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Мне кажется, это совершенно реальная задача, я думаю, что так и будет. То, что заявляет «Газпром» вместе с другими акционерами о сроках достройки газопровода, я думаю, более чем реально», — считает депутат.

Он также напомнил, что значительная часть газопровода уже готова.

«Ничего не мешает (достроить «Северный поток — 2» к сроку. — RT). Осталось достроить буквально немного, фактически только участок в территориальных водах Дании. Береговая инфраструктура почти готова», — добавил Ананских. 

Как ранее сообщил в презентации замглавы департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимир Вавилов, компания готова ввести газопровод «Северный поток — 2» в эксплуатацию в текущем году.

Строительство двух ниток газопровода в экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля текущего года.

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