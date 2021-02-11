«Газпром» намерен задействовать «Северный поток — 2» в 2021 году

«Газпром» намерен ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию в 2021 году, говорится в презентации замглавы департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Презентация была представлена на выездном межотраслевом мероприятии «Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли». Форум проходит 11—12 февраля на производственной площадке АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» — АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». Согласно последним данным, строительство двух ниток газопровода в экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля текущего года.