«Газпром» намерен задействовать «Северный поток — 2» в 2021 году

Короткая ссылка
«Газпром» намерен ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию в 2021 году, говорится в презентации замглавы департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова.
«Газпром» намерен задействовать «Северный поток — 2» в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Презентация была представлена на выездном межотраслевом мероприятии «Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли».

Форум проходит 11—12 февраля на производственной площадке АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» — АО «Нижегородский завод 70-летия Победы».

Согласно последним данным, строительство двух ниток газопровода в экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить