«Газпром» намерен задействовать «Северный поток — 2» в 2021 году
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Об этом сообщает РИА Новости.
Презентация была представлена на выездном межотраслевом мероприятии «Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли».
Форум проходит 11—12 февраля на производственной площадке АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» — АО «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Согласно последним данным, строительство двух ниток газопровода в экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля текущего года.