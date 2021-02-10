В Ставропольском крае рассказали о работе по поддержке садоводства

В 2021 году в Ставропольском крае направят 586,8 млн рублей на поддержку садоводства, в том числе почти 122 млн из регионального бюджета.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на краевой Минсельхоз.

В настоящее время идёт подготовка к весенней закладке садов. В нескольких районах появятся новые яблоневые, черешневые, ореховые сады.

Замминистра Вячеслав Дридигер заявил, что садоводство — одно из приоритетных направлений в развитии агропромышленного комплекса.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области предусмотрено более 30 видов субсидий для аграриев в 2021 году.