В Ставропольском крае рассказали о работе по поддержке садоводства

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В 2021 году в Ставропольском крае направят 586,8 млн рублей на поддержку садоводства, в том числе почти 122 млн из регионального бюджета.
В Ставропольском крае рассказали о работе по поддержке садоводства
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на краевой Минсельхоз.

В настоящее время идёт подготовка к весенней закладке садов. В нескольких районах появятся новые яблоневые, черешневые, ореховые сады.

Замминистра Вячеслав Дридигер заявил, что садоводство — одно из приоритетных направлений в развитии агропромышленного комплекса.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области предусмотрено более 30 видов субсидий для аграриев в 2021 году.

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