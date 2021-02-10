Эксперт дал прогноз курса рубля

Доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук дал прогноз относительно курса рубля.

«Ключевая ставка Банка России по результатам заседания совета директоров 12 февраля, по нашему мнению, ожидается на прежнем уровне и составит 4,25% годовых», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, продолжает расти цена на нефть марки Brent, она уже превысила уровень $60 за баррель.

«Вслед за дорожающей нефтью укрепился и рубль. В феврале мы ожидаем рост курса национальной валюты до уровня 73—74 рубля за доллар», — сказал Корнейчук.

Как считает эксперт, дальнейшего укрепления ожидать не стоит в связи с бюджетным правилом, по которому все доходы бюджета, возникающие из-за превышения стоимости нефти Urals уровня $41,6 за баррель, направляются на покупку валюты.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы курса доллара США.