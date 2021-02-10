Эксперт дал прогноз курса рубля
- Reuters
«Ключевая ставка Банка России по результатам заседания совета директоров 12 февраля, по нашему мнению, ожидается на прежнем уровне и составит 4,25% годовых», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, продолжает расти цена на нефть марки Brent, она уже превысила уровень $60 за баррель.
«Вслед за дорожающей нефтью укрепился и рубль. В феврале мы ожидаем рост курса национальной валюты до уровня 73—74 рубля за доллар», — сказал Корнейчук.
Как считает эксперт, дальнейшего укрепления ожидать не стоит в связи с бюджетным правилом, по которому все доходы бюджета, возникающие из-за превышения стоимости нефти Urals уровня $41,6 за баррель, направляются на покупку валюты.
Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы курса доллара США.