В РТС прокомментировали ситуацию с ценами на бензин в Москве

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Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в Москве.
В РТС прокомментировали ситуацию с ценами на бензин в Москве
  • РИА Новости

«Подорожание связано с ростом оптовых цен. Они растут существенно выше, чем инфляция, поэтому розница отрабатывает подорожание опта. Однако рост цен на заправках остаётся в пределах инфляции», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, власти принимают определённые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с производством и ростом оптовых цен.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию с ценами на нефть.

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