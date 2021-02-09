В РТС прокомментировали ситуацию с ценами на бензин в Москве
- РИА Новости
«Подорожание связано с ростом оптовых цен. Они растут существенно выше, чем инфляция, поэтому розница отрабатывает подорожание опта. Однако рост цен на заправках остаётся в пределах инфляции», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, власти принимают определённые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с производством и ростом оптовых цен.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию с ценами на нефть.