Всероссийский конгресс Центров поддержки экспорта состоится в Подмосковье

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Всероссийский конгресс Центров поддержки экспорта состоится в подмосковном Красногорске.
Всероссийский конгресс Центров поддержки экспорта состоится в Подмосковье
  • Pixabay

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной Мининвест.

На мероприятие приедут представители Центров поддержки экспорта из 82 регионов — всего более 100 человек.

Они представят лучшие практики, обсудят вопросы развития внешнеэкономической деятельности, предложат способы поддержки предпринимателей.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.

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