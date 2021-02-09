Всероссийский конгресс Центров поддержки экспорта состоится в Подмосковье

Всероссийский конгресс Центров поддержки экспорта состоится в подмосковном Красногорске.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной Мининвест.

На мероприятие приедут представители Центров поддержки экспорта из 82 регионов — всего более 100 человек.

Они представят лучшие практики, обсудят вопросы развития внешнеэкономической деятельности, предложат способы поддержки предпринимателей.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.