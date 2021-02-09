Эксперт оценил идею разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев оценил идею разрешить инвестировать средства материнского капитала во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

«Фондовый рынок необходим рыночной экономике, развитию промышленности, индустрий и любого экономического сектора, поэтому нужно разрабатывать инструменты, которые могли бы привлечь туда средства граждан», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, основными игроками на фондовом рынке являются институты, например страховые компании и паевые инвестиционные фонды, то есть средства граждан привлекаются не напрямую.

«Если мы хотим развивать фондовый рынок, то должны также развивать эти структуры», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Минтруду, Минэкономразвития, ЦБ и Минфину поручено дополнительно проработать инициативу об инвестировании материнского капитала во вклады или облигации или исключить её из проекта дорожной карты.

В 2020 году, как сообщало ФАН, юрист Юрий Капштык дал рекомендации по использованию маткапитала на покупку дома.