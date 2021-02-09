Экономист оценил ситуацию с ценами на нефть

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Полина Полетаева
Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал RT данные о том, что цена на фьючерсы нефти марки Brent достигла $61,02 за баррель.
Экономист оценил ситуацию с ценами на нефть
  • РИА Новости

«Это связано с тем, что практически все страны выходят, хоть и с разными скоростями, на траекторию преодоления этой сложной экономической ситуации, которую создала пандемия. Плюс ещё, конечно, действия соглашения в рамках ОПЕК, которые, хотя вроде бы и закончились без формального результата, фактически означают, что ситуация оставлена в состоянии достигнутого. Есть определённые обязательства по сдерживанию поставок нефти на рынок со стороны основных стран-производителей. Сдерживание поставок и развитие потребности в нефти тех стран, которые выходят на траекторию преодоления экономических затруднений, определили этот спрос на нефть. Который в итоге поднял цены», — заявил Беляев.

Эксперт также дал прогноз, как в будущем будет складываться ситуация с ценами на нефть.

«Я думаю, что нефть уже подошла к своей потолочной, то есть верхней цене. Если не будет никаких дополнительных информационных вбросов или событий, которые, может быть, краткосрочно поднимут цену несколько выше. Но я думаю, что это потолок и вполне возможна коррекция на уровень $55 за баррель», — добавил эксперт.

Ранее цена барреля нефти Brent превысила $61.

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