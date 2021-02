Россельхознадзор с 9 февраля снял запрет на ввоз томатов ещё с пяти предприятий Казахстана.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Россельхознадзор, это Eurasian Green Product, TOO Ecoculture Fields, TOO «Энигма-Инвест», TOO «ТД Арна», TOO BPBAPK.

Решение принято на основании информации о проведенных на этих предприятиях карантинных фитосанитарных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор частично снял ограничения на ввоз томатов из Армении.