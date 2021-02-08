Эксперт прокомментировал динамику курса биткоина

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Основатель Digital Partners Consulting, член экспертного совета Госдумы Пётр Дворянкин прокомментировал динамику курса биткоина.
Эксперт прокомментировал динамику курса биткоина
  • Reuters

«Это действительно исторический максимум, такого раньше не было. В целом это доказывает мнение тех людей, которые раньше говорили, что у биткоина огромный потенциал, но лично я до сих пор скептически к этому отношусь», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, всплеск цены криптовалюты на рынке можно объяснить глобальной неопределённостью, пандемией COVID-19.

«Я не исключаю того, что биткоин будет и дальше подниматься», — сказал Дворянкин.

Он добавил, что эта криптовалюта не подвержена техническому анализу и очень манипулятивна.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в $43 тыс.

Заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.

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