Эксперт прокомментировал динамику курса биткоина

Основатель Digital Partners Consulting, член экспертного совета Госдумы Пётр Дворянкин прокомментировал динамику курса биткоина.

«Это действительно исторический максимум, такого раньше не было. В целом это доказывает мнение тех людей, которые раньше говорили, что у биткоина огромный потенциал, но лично я до сих пор скептически к этому отношусь», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, всплеск цены криптовалюты на рынке можно объяснить глобальной неопределённостью, пандемией COVID-19.

«Я не исключаю того, что биткоин будет и дальше подниматься», — сказал Дворянкин.

Он добавил, что эта криптовалюта не подвержена техническому анализу и очень манипулятивна.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в $43 тыс.

Заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.