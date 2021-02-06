Экономист оценил ситуацию с ИП в России

Экономист Василий Колташов оценил ситуацию с индивидуальным предпринимательством (ИП) в России.

«Индивидуальный предприниматель, конечно же, необходим как тип. Отменять его было бы неправильно», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, ИП — это некая ступень между закрытым акционерным обществом и самозанятыми.

Как считает эксперт, нужно обеспечить защиту индивидуальных предпринимателей, самозанятых, а также наёмных работников.

«Для этого нужно ввести не облагаемый налогами минимум. Все отчисления, которые делаются самозанятыми, переводить в социальный формат. Не делать их добровольными, а делать их обязательными, но в небольшом размере существующего налога. А налог брать, только если доход превысит не облагаемый налогом минимум, установленный законом», — считает Колташов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о работе с обращениями предпринимателей в 2020 году.