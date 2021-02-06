Эксперт оценил ситуацию со сферой криптовалют в России

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Президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов оценил ситуацию со сферой криптовалют в России.
Эксперт оценил ситуацию со сферой криптовалют в России
  • Reuters

«Признание криптовалюты средством платежа на территории России находится на стыке удобства, законности и востребованности. Если валюта будет соответствовать всем критериям, её могут допустить к массовому использованию», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, у нового платёжного инструмента есть основное преимущество — оно не подвержено инфляции.

Анпилогов также отметил, что государственное регулирование предполагает обязательное разглашение владельца подобной валюты, что исключает возможность преступной деятельности.

«Чтобы повысить кредит доверия, виртуальные платёжные средства должны стать открытыми и публичными», — считает эксперт.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с цифровыми валютами в мире.

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